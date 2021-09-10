Düzce Belediye meclisinden kadınlara müjde
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Düzce Belediye meclisinden kadınlara müjde

Düzce Belediye meclisinden kadınlara müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste komisyonlardan gelen 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki oturumda görüşülen Dağ Çileği Köyü Projesi onaylanarak meclisten geçti.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı ikinci toplantısı yapıldı. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi komisyonun ve meclis üyelerinin olumlu görüş bildirmesi ile onaylandı. Düzceli kadınlara istihdam sağlayacak olan Dağ Çileği Köyü Projesinin hayata geçmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

Düzce Belediye Meclisi'nde mezbaha tesisinde hayvan pazarı işletmeciliğinde uygulanacak tavan ücretler de belirlendi. Güncellenen yeni tarifeye göre yılsonuna kadar büyükbaş kesim 150 TL küçükbaş ise 25 TL olarak belirlendi. Hayvan Pazarına girişte yine yılsonuna kadar büyükbaş 15 TL, küçükbaş 10 TL olarak güncellendi.

Meclis 25 gündem maddesinin ardından bir sonraki ay toplanmak üzere sona erdi. - DÜZCE

Düzce Belediye meclisinden kadınlara müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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