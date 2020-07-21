Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye AA'dan ziyaret Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer'i kabul etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer'i kabul etti.

Başkan Özlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ürer de Başkan Özlü'ye, Anadolu Ajansı'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti ve albümle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA