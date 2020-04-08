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Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Düzce Belediye Başkanı Özlü: "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir...

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korona virüs(Covid-19) sebebi ile yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir 'Küresel Kriz'in içindeyiz" dedi.

08.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:12
Düzce Belediye Başkanı Özlü:

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korona virüs(Covid-19) sebebi ile yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir 'Küresel Kriz'in içindeyiz" dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı aynı anda etkilemesi bakımından Korona Virüs salgınının İkinci Dünya savaşından daha geniş bir kapsama alanına sahip olduğunun altını çizen Başkan Özlü, "Ölümün sadece cephelerde değil, bütün dünyada aynı anda kol geziyor olması sebebiyle; İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir 'Küresel Kriz'in içindeyiz. Bugün her ülke kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Fakat bunu yaparken; 'küresel gasp zorbalığı' dahil birçok insanlık dışı yönteme başvuruluyor. Düşünsenize dünyanın en zengin ve en medeni ülkeleri olarak bildiklerimiz; birbirlerinin maskelerine, sağlık malzemelerine el koyuyor, başka bir ülkenin satın aldığı malzemeleri fiyat artırarak kendisi almaya çalışıyor. Birçok değer ve ahlaki ilke yerle bir ediliyor. Bizler, 'gücü gücüne yetene dünyasını' biliyorduk ama böylesini daha önce hiç görmemiştik. Onlar gasp yaparken, birbirlerinin malzemelerine çökerken; Türkiye yardım yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, NATO neredesiniz?"

Virüsün dünyayı imtihan ettiğini dile getiren Başkan Özlü, "Ahlakı imtihan ediyor, yardımlaşmayı imtihan ediyor, insaniyeti, basireti, irfanı imtihan ediyor. Ama her fırsatta sadece finans gücüyle küreselleşmeden dem vuranlar; virüs imtihanında sınıfta kalıyor, sendeliyor. Küresel krizler ancak ve ancak küresel çözümlerle bertaraf edilebilir. Ulusal çözümler yetmez. Küresel çözümler üzerine kafa yormalıyız. Küresel bir çözüm bulma görevinin öncelikle 5 büyüklerin olması gerekir. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda bir saniye kaybetmeden hemen toplanan ve tüm dünyaya ahkam kesen 5 büyükler bugün neredeler? Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, NATO neredesiniz? Topyekün tüm insanlık geniş bir saldırı ile karşı karşıya iken; Uluslararası kuruluşlar bu saldırıya çözüm üretmek için bugün ortada olmayacaklarsa ne zaman olacaklar? Tüm insanlığı tehdit eden bu virüs; dünyanın 5'ten büyük olduğunu herkesin suratına bir tokat gibi çarpıyor" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; bu küresel krizde küresel bir sorumluluk üstleniyor"

Yaşanan bu küresel krizin dünyada bir liderlik sorunu olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bu küresel kriz; uluslararası kurumsal yapılarda değil devlet ve Hükumet Başkanları düzeyinde de dünyada bir liderlik sorunu olduğunu bize gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; bu küresel krizde küresel bir sorumluluk üstleniyor. Dünyaya çağrıda bulunuyor ve virüs sonrası ortaya çıkacak yeni dünya düzenine ilişkin samimi uyarılarını dile getiriyor. Korona ile mücadele tedbirlerine uyduğumuz ölçüde, bu ağır süreci mümkün olan en az tahribatla atlatacağımıza inanıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnsanımız yaşayacak, devletimiz yaşayacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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