Düzce Belediye Başkanı Özlü'den hava kirliliği ve pandemi tedbirleri toplantısı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki hava kirliliği ve koronavirüs salgını ile ilgili mücadele konularında daha sert ve etkili önlemler alınacağını bildirdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki hava kirliliği ve koronavirüs salgını ile ilgili mücadele konularında daha sert ve etkili önlemler alınacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Özlü'nün koronavirüs salgınının son zamanlarda uç noktaya gelmesi sebebiyle alınacak önlemler ve Düzce'deki hava kirliliği ile mücadele konularını görüşmek üzere başkan yardımcıları Hüdaver Gösterişli ve Cengiz Tuncer ile Başkanlık İletişim Ofisi çalışanlarının katılımıyla Belediye Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Düzce'nin şu andaki en önemli iki konusunun hava kirliliği ve pandemi olduğunu belirten Özlü, "Vatandaşlarımız bizden çözüm bekliyor. Biz de ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyet ile hava kirliliğine neden olan kaynakların analizinin yapılmasını istedik. Böylece kirliliğin nedenlerinin oranları bulunarak çözüm noktasında ilgililerle görüşeceğiz. Bizim üzerimize düşen neyse acil eylem planı olarak hemen başlayacağız." dedi.

"Kısa vadede en etkili çözümleri bulmanın gayreti derdindeyiz"

Hava kirliliğine neden olan kaynakların bulunması amacıyla gezici mobil ölçüm aracı geldiğinde daha sağlıklı verilerin ortaya çıkacağını söyleyen Özlü, "Hava kirliliği birinci önceliğimiz olacak. Kömür denetimleri sıklaşacak. Şehrimize kaçak kömür, kalitesiz kömür sokmama konusunda kesin kararlıyız. Bunlara ilaveten lastik yakan, yağ yakan her kim olursa olsun yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacak. Doğalgaz kullanımının artırılması için kampanya yapılması hususunda vatandaşların ekonomik olarak güçlerinin yetebileceği şekilde ilgililerle görüşme yapıyoruz. Kısa vadede en etkili çözümleri bulmanın gayreti ile vatandaşlarımızın temiz hava solumasının derdindeyiz. 'Temiz Hava, Temiz Şehir' mottosuyla acil eylem planlarımızı harekete geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, toplantıda koronavirüs denetimlerinin artırılması yönünde de talimatlarda bulunarak, "Düzce'de neresi varsa ilaçlayacağız. Maske dağıtımını aylık 1 milyon adede çıkardık. Kurulan ekibimizle sokak sokak, ev ev dolaşarak maskeleri hemşehrilerimize ulaştıracağız. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarımızı da tek tek arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletip onların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gideriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı