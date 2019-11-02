Düzce bebekler emekledi, aileleri ter döktü

02.11.2019 16:47

Bebekler emekledi, aileleri ter döktü

Düzce'de bulunan bir alışveriş merkezindeki yarışmada bebekler emeklerken, anne ve babaları ise çocuklarının dereceye girmesi için daha çok performans harcadı.

Düzce'de bulunan bir alışveriş merkezi bebek emekleme yarışması düzenledi. Yarışmaya 90 bebek katıldı. Gruplar halinde yarışan bebekler startın verilmesi ile emeklemeye başladı. Bazı bebekler etabın yarısında emeklemeyi bırakarak oturdukları yerde oyun oynamaya başladı. Bazı bebekler ise babaları ve annelerinin yanına emekleyerek oyuncaklarıyla oynadı. Bebeklerinin birinci olması için yoğun çaba sarf eden aileler ise çığlık çığlığa bebeklerinin isimlerini söyleyerek bitiş çizgisine getirmeye çalıştı. Yarışmada dereceye giren bebeklere alışveriş çeki ile ücretsiz muayene hakkı verildi.

Birinci olan Yağız İntepe'nin annesi Senem Bayrak İntepe, oldukça heyecanlandığını ifade ederek, Çok güzel anlatılmaz bir duygu. Daha önce hiç çalıştırmadım. Babamız olsa daha hızlı olurdu. Ben daha çok heyecanlandım.ö dedi.

Kaynak: DHA