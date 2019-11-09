Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardıDüzce'de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:31

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği kurtardı

'de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek ekiplerince kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde, Düzce Yenitaşköprü Köyü mezarlığında meydana geldi. Mezarlığın demir kapısının arasındaki boşluktan geçmeye çalışan sokak köpeğinin başı sıkıştı. Mezarlığın önünden geçerken köpeğin inlemelerini duyanlar, başı sıkışan köpeği görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekibi demir kesmek için kullanılan makinelerle köpeği kurtarmaya çalıştı. ekiplerinin çalışması sırasında köpek hırçınlaşınca zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonrası başı kapıdan kurtulan köpek, mezarlık içerisinde karanlıkta kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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