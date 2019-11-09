Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardıDüzce'de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Düzce'de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay dün akşam saatlerinde, Düzce Yenitaşköprü Köyü mezarlığında meydana geldi. Mezarlığın demir kapısının arasındaki boşluktan geçmeye çalışan sokak köpeğinin başı sıkıştı. Mezarlığın önünden geçerken köpeğin inlemelerini duyanlar, başı sıkışan köpeği görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demir kesmek için kullanılan makinelerle köpeği kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında köpek hırçınlaşınca zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonrası başı kapıdan kurtulan köpek, mezarlık içerisinde karanlıkta kayboldu.
Haber Videosu: Düzce başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı