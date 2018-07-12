Düzce Bankamatiğe Kart Kopyalama Cihazı Yerleştirirken Yakalandı

Düzce Bankamatiğe Kart Kopyalama Cihazı Yerleştirirken Yakalandı

Düzce'de, bankamatiklere kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 kişiden biri, polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Düzce'de, bankamatiklere kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 kişiden biri, polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Düzce'de, polisi arayan vatandaşlar bankamatiklerin önünde bulunan 3 kişi hakkında ihbarda bulundu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu 3 kişinin bankamatiklere kart kopyalama cihazı yerleştirdiğini belirledi. Bankamatiklerin güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda kimlikleri belirlenen şahıslardan A.B., bir bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı. A.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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