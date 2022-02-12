DÜZCE- Babasından öğrendiği kaynak işinde aranan "kadın usta" oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de, "erkek işi" olarak görülen kaynakçılığı küçük yaşlarda babasından öğrenerek kendisini bu alanda geliştiren 45 yaşındaki Yüksel Gedikli, azmi ve becerisiyle aranan kadın usta oldu.

Küçük yaşlarda merak ederek babasından öğrendiği kaynak işçiliğini mesleğe dönüştüren Gedikli, 10 yıldır ekmeğini bu işten çıkarıyor.

Kentte "Kum Mucit" olarak tanınan Hasan Kum'un iş yerinde kaynakçı ve montajcı olarak işe başlayan Gedikli, kendini geliştirerek çıraklıktan ustalığa terfi etti.

Ağır kaynak ve montaj işlerini kusursuz yaparak çalışmaların büyük kısmını omuzlayan Gedikli, azmi ve becerisiyle takdir topluyor.

"İşimi keyifle yapıyorum"

Yüksel Gedikli, AA muhabirine, işini sevdiğini ve keyifle yaptığını söyledi.

İlk dönemlerde zorlandığını ama el yatkınlığıyla kendini geliştirdiğini anlatan Gedikli, "Çıraklıktan ustalığa geçtim. Bu işi isteyen herkes yapar yeter ki bir işi yapmak insanın içinde olsun. Zorluğu içimizdeki istekle aşarak başarıyoruz. Elimiz pas içinde ama bu şekilde para kazanmak benim için çok güzel. Bu işin bir zorluğu yok, kadın arkadaşlar için söylüyorum. Tekstil sektöründe de çalıştım, sevmedim. Kadının başaramayacağı bir şey yok, yeter ki istesin." diye konuştu.

"Kadınlar erkeklerin yaptığı işi de yapabiliyor"

Hasan Kum da Gedikli'ye işin inceliklerini öğrettiğini ve kendisinden memnun olduğunu kaydetti.

Uzun yıllardır tanıdığı Gedikli'nin işini severek ve güzel yaptığını dile getiren Kum, "Dedik ki neden sanayide kadın çalışmasın? Kendisini iş yerimize aldık, burada her işi yapıyor. 'Ben kadınım, bu işi yapamam.' dediğini duymadım. İşine çok da özen gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kum, bazı mesleklerin erkeklere özgü görülmesine karşı olduğunu belirterek, "Kadınlar gerçekten erkeklerin yaptığı işi de yapabiliyor. Burada bunu gördük. Çok memnunum bu durumdan. İnşallah birkaç kadın çalışanımız daha olacak. Kadın elinin değmediği bir iş ilerlemez. Yüksel hanım bize bunu ispatladı. Gerçekten kadınların bu işlerde çalıştırılması gerek." değerlendirmesinde bulundu.