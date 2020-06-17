DÜZCE Ayaklarına ip dolanan kargaları itfaiye kurtardı Ayaklarına ip dolanan kargaları itfaiye kurtardıDÜZCE'de, 3 katlı bir binanın çatısında ayaklarına ip dolanan 2 karga, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ayaklarına ip dolanan kargaları itfaiye kurtardı

DÜZCE'de, 3 katlı bir binanın çatısında ayaklarına ip dolanan 2 karga, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısında kargaların çırpındığını gören vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kargaları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile kargaların bulunduğu yere yanaşıldı. Ayaklarına ip dolanan 2 karga, ipler kesilerek kurtarıldı. Kargalar doğaya salınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA