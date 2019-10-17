Düzce ayakları birbirine dolanınca yakalandı

17.10.2019 09:23

Ayakları birbirine dolanınca yakalandı

Düzce'de uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi, ayakları birbirine dolanıp düşünce yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sinan D.'nin üzerinden 2 gram eroin ile 2 gram esrar çıktı. Sinan D.'nin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerindeki okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik uygulama başlattı. Cedidiye Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, okul önüne giden bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonunda ayakları birbirine dolanan kişi yere düştü. Yakalanan Sinan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı anlaşıldı. Sinan D.' nin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA