DÜZCE Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı

16.08.2019 11:16

Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde avcılar, iki leyleği kanatlarından vurdu. Her iki leyleğin de sol kanadı kesilirken, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde iki leyleğin tüfekle vurulduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek iki leyleğin sol kanatlarından vurulduğunu ve kanlar içinde olduğunu gördü. Leylekleri alan görevliler, her iki leyleği tedavi edilmesi için Düzce şehir merkezinde bulunan veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner Hekim Oktay Bulgan yaptığı muayenenin ardından leyleklerinin kanat kemiklerinin kırıldığını ve bir daha düzelmesinin mümkün olmadığını tespit etti. Bunun üzerine ameliyata alınan leyleklerin kanatlarının kesildi. Bulgan, leyleklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölyaka ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezine uçmadan ve iyi bakılarak yaşamlarını sürdüreceklerini söyledi.

Bulgan yaptığı açıklamada, 'Kanat üzerinde bulunan kemik tamamen parçalanmış. Bundan sonra uçamayacaklar. Milli parkların göletinde yaşayacaklar. Uçması artık zor. Bilinçsiz avlanma sonucu bu duruma gelmişler. Yenilebilecek bir hayvan değil. İnsanlar bu şekilde kötü ve gaddarca davranabiliyorlar. Uyarmak gerekiyor, bu hayvanlar nazik hayvanlar, uysal ve kimseye zararı olmayan hayvanlar. Bu şekilde vakalar olabiliyor. Uçmadan yaşayabilir. Milli parklara ait gölete salınacak. Beslenmelerine yardımcı olacaklar.ö dedi.

Kaynak: DHA