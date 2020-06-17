Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesi artırılıyor AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasının 100 adet tescilli yatak kapasitesinin 45 yatak arttırılarak, 145 yataklı olması için gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasının 100 adet tescilli yatak kapasitesinin 45 yatak arttırılarak, 145 yataklı olması için gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan talebin artması sonucu, nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı ve beklentilerine uygun olarak yeniden yapılandırma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

?İlin coğrafi yapısı, ulaşım, mevcut sağlık envanteri, hastalık yükü ve binanın arttırılabilir kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, artan talebin karşılanmasına ve hizmet modellerinin çeşitlendirilmesine yönelik kapasite artırımına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Keskin, "Bu alanda mevcut verilen hizmet sunumlarına ek olarak Hidroterapi (Suda Fizik Tedavi) hizmeti verilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasının 100 tescilli yatak kapasitesinin 45 yatak arttırılarak, 145 yataklı olması için 24 Nisan 2020 tarihinde gerekli izinlerin alındığını ifade eden Keskin, "Böylece İlimiz Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 400 den 445'e yükselmiştir. 8 Haziran 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yapılacak çalışmalar için ödenek planlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere olan yapım işinin Temmuz 2020 de ihaleye çıkacağı bilgisini de Düzceli hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA