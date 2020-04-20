Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 2 ventilatör tahsis edildi Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid -19) salgını nedeniyle sağlık tesislerinin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 2 ventilatör tahsis edildiğini bildirdi.

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid -19) salgını nedeniyle sağlık tesislerinin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 2 ventilatör tahsis edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılım hızını düşürmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla devletin gerekli tedbirleri en kısa sürede alarak hızlıca uygulamaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Koronavirüs (Covid -19) salgını nedeniyle sağlık tesislerinin artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığının planlamasına istinaden birim değeri 48 bin 500 lira olan 200 adet TİP-7 ventilatör cihazı alımına ilişkin sürecin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere, 97 bin lira değerinde 2 adet TİP-7 ventilatör (Oxivent Oxi4 Plus) cihazının temin edildiği kaydedilerek, "Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne tahsisi yapılmıştır. Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde, devletimizin almış olduğu kararları ve tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için tüm kurumlarımız, bütün imkanları ile vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindedir." denildi.

Kaynak: AA