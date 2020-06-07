DÜZCE Aspiratöre giren ebabil kuşunu itfaiye kurtardı Aspiratöre giren ebabil kuşunu itfaiye kurtardı DÜZCE'de, mutfakta aspiratörden gelen kuş sesini fark eden Derya Uzun, itfaiyeden yardım istedi.

Aspiratöre giren ebabil kuşunu itfaiye kurtardı DÜZCE'de, mutfakta aspiratörden gelen kuş sesini fark eden Derya Uzun, itfaiyeden yardım istedi. Bacadan aspiratörün içine giren ebabil kuşu çıkarılarak, Doğa Koruma ve milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzce Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bulunan evinde kahvaltı hazırlamak için mutfağına giren Derya Uzun, aspiratörden gelen sesleri duydu. Aspiratörün içerisinde kuş olduğunu fark eden Derya Uzun, itfaiyeye durumu bildirdi. Eve gelen itfaiye ekibi, bacadan aspiratörün içine giren ebabil kuşunu çıkardı. İtfaiyeciler kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kaynak: DHA