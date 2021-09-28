DÜZCE (İHA) - Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz:

"4-5 günde yüzde 65'e ulaştık"

DÜZCE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 2. doz aşılamada Düzce'nin sarı şehirlere girdiğini açıklamıştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise köy köy, mahalle mahalle gezerek, yaklaşık 5 günde 2. doz aşılamada yüzde 65'e ulaşıldığını, hedeflerinin de yüzde 75'e ulaşmak olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınının önüne geçebilmesi için başlatılan aşılama çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Daha önce 1. doz aşılamada mavi şehirler arasına giren Düzce, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz hafta paylaştığı 2. doz aşı haritasında yüzde 63 ile turuncu şehirler arasında yer aldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2. doz aşı seferberliğinin sonuçları ile Düzce'nin 4-5 gün gibi kısa bir süre içerisinde sarı şehirler arasına girdiğini dile getirdi.

"Hedef: yüzde 75'e ulaşmak"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta 2. doz ile ilgili aşı haritası açıklandı. Düzce ilk açıklandığında yüzde 63 seviyelerindeydi. O günün hemen sonrasında arkadaşlarımız ile planlama çalışmalarımızı yaptık. 1. doz aşılamada yaptığımız gibi köy köy, mahalle mahalle programı belirledik. Yaklaşık 4-5 gündür arkadaşlarımız sağ olsun muhtarlarımız ile diyalog halindeler, 2. doz aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun yanında diğer tüm sağlık tesislerimizde mobil aşı merkezimizde ve valiliğimizin önündeki info merkezinde aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun sonucu olarak da kısa süre içerisinde yüzde 65 gibi bir seviyeye gelmiş olduk. Dün akşam sayın bakanımız Fahrettin Koca'da Düzce'nin sarı seviyeye çıktığını duyurdu. Buradaki hedefimiz tabi ki yüzde 75'e ulaşmak. 1. dozlarda yüzde 82-83 seviyelerine çıkmıştık. Aynı şekilde 2. dozda da sırası gelen, vakti gelen vatandaşlarımızın aşı olmalarını bekliyoruz"

"Sırası geleni bekliyoruz"

Düzce'nin 1. doz aşılamada mavi şehirler arasında geç girdiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Yılmaz, "Aşılama, 1. dozda olduğu gibi, 2. dozda da koordinasyonlu gidiyor. 1. doz da diğer illere göre maviye geç geçmiştik. Şimdi de o yüzden 2. doz sırası bazı vatandaşlarımıza, gençlerimize biraz geç gelecek. Ama o önemli değil. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde sağlık tesislerimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Aşılamada herhangi bir kalabalık yoğunluğumuz yok. Tüm sağlık tesislerimizde de aşımız mevcut" dedi.