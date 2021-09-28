Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: "4-5 günde yüzde 65'e ulaştık" Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 2. doz aşılamada Düzce'nin sarı şehirlere girdiğini açıklamıştı.

DÜZCE (İHA) - Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz:

"4-5 günde yüzde 65'e ulaştık"

DÜZCE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 2. doz aşılamada Düzce'nin sarı şehirlere girdiğini açıklamıştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise köy köy, mahalle mahalle gezerek, yaklaşık 5 günde 2. doz aşılamada yüzde 65'e ulaşıldığını, hedeflerinin de yüzde 75'e ulaşmak olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınının önüne geçebilmesi için başlatılan aşılama çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Daha önce 1. doz aşılamada mavi şehirler arasına giren Düzce, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz hafta paylaştığı 2. doz aşı haritasında yüzde 63 ile turuncu şehirler arasında yer aldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2. doz aşı seferberliğinin sonuçları ile Düzce'nin 4-5 gün gibi kısa bir süre içerisinde sarı şehirler arasına girdiğini dile getirdi.

"Hedef: yüzde 75'e ulaşmak"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta 2. doz ile ilgili aşı haritası açıklandı. Düzce ilk açıklandığında yüzde 63 seviyelerindeydi. O günün hemen sonrasında arkadaşlarımız ile planlama çalışmalarımızı yaptık. 1. doz aşılamada yaptığımız gibi köy köy, mahalle mahalle programı belirledik. Yaklaşık 4-5 gündür arkadaşlarımız sağ olsun muhtarlarımız ile diyalog halindeler, 2. doz aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun yanında diğer tüm sağlık tesislerimizde mobil aşı merkezimizde ve valiliğimizin önündeki info merkezinde aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun sonucu olarak da kısa süre içerisinde yüzde 65 gibi bir seviyeye gelmiş olduk. Dün akşam sayın bakanımız Fahrettin Koca'da Düzce'nin sarı seviyeye çıktığını duyurdu. Buradaki hedefimiz tabi ki yüzde 75'e ulaşmak. 1. dozlarda yüzde 82-83 seviyelerine çıkmıştık. Aynı şekilde 2. dozda da sırası gelen, vakti gelen vatandaşlarımızın aşı olmalarını bekliyoruz"

"Sırası geleni bekliyoruz"

Düzce'nin 1. doz aşılamada mavi şehirler arasında geç girdiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Yılmaz, "Aşılama, 1. dozda olduğu gibi, 2. dozda da koordinasyonlu gidiyor. 1. doz da diğer illere göre maviye geç geçmiştik. Şimdi de o yüzden 2. doz sırası bazı vatandaşlarımıza, gençlerimize biraz geç gelecek. Ama o önemli değil. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde sağlık tesislerimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Aşılamada herhangi bir kalabalık yoğunluğumuz yok. Tüm sağlık tesislerimizde de aşımız mevcut" dedi.

Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi

Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi

Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi

Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Meral Akşener
Magazin Tanem Sivar Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Balotelli Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Olaf Scholz Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce aşılamada sarı şehirler arasına girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:15:50. #1.11#