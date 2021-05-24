DÜZCE ARACIYLA TARIM SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

DÜZCE'de, Nurperi Ayengin kullandığı otomobille park alanından çıkmaya çalıştığı sırada tarım sulama kanalına düştü.

DÜZCE'de, Nurperi Ayengin kullandığı otomobille park alanından çıkmaya çalıştığı sırada tarım sulama kanalına düştü. Yaralanan Nurperi Ayengin tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde Beçiyörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurperi Ayengin, tarım sulama kanalının önüne park ettiği 34 HM 4617 plakalı otomobili ile park alanından çıkmak istedi. Nurperi Ayengin bu sırada gaza basınca aracıyla tarım sulama kanalına düştü. Araç az miktarda suyun bulunduğu kanalda ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden çıkardı. Yaralanan Nurperi Ayengin sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil çekici ile kanaldan çıkarılırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı