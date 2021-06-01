DÜZCE ANNESİNİN TERK ETTİĞİ YAVRU KARACA BAKIMA ALINDI

BOLU'da, annesinin terk ettiği 3 günlük karaca yavrusu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bakıma alınarak, biberonla besleniyor.

BOLU'da, annesinin terk ettiği 3 günlük karaca yavrusu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bakıma alınarak, biberonla besleniyor. Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu karaca ve kızıl geyik gibi yavru yaban hayvanların bu mevsimlerde oldukça fazla görüleceğini, insanların yavrulara dokunmaması gerektiğini aksi halde annelerinin terk edeceğini söyledi.

Bolu'da vatandaşlar tarafından bulunan 3 günlük karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzce Yaban Hayatı Koruma Sahası içinde bakıma alınan yavru karaca biberonla süt verilerek beslenmeye başladı. 1 yıl boyunca bakılacak olan yavru karaca ardından doğaya salınacak.

Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, "Duyarlı bir vatandaş tarafından milli parklara ihbar edilen annesinin terk ettiği düşünülen bir karaca yavrumuz var. Yaklaşık 2-3 günlük. Milli parklar ekiplerince alanda inceleme yapılıp, annesinin alanda olmadığı tespit edilerek Düzce şube müdürlüğümüze teslim edildi. Biz burada bakımını üstlendik. Bakımının ardından 1 yıl sonra doğaya salınacak." dedi.

'BU TÜR YAVRULARI GÖRÜNCE DOKUNMAMALIYIZ'

Karaca ve kızıl geyik yavrularının bu mevsimlerde sık görüleceğini, insanların yavrulara dokunmadan uzaktan takip etmeleri gerektiğine dikkat çeken Emiroğlu, "Bu tür yaban hayvanlarının yavrusunu gördüğümüz zaman çok severek yaklaşıyoruz. Onu doğadan koparma gibi bazı hatalar yapabiliyoruz. Aslında bu tür yavrulara dokunulmaması gerekiyor. Çünkü anneleri insan kokusunu aldıklarında tekrar onları sahiplenmiyorlar. Alanlarından taşınmamaları lazım. Yavrular için bu tür durumlar yüksek risk taşıyor. Özellikle çiftçilerimizin bu tür hayvanları gördüklerinde onlara dokunmadan gözle kontrol alına alıp, alandan uzaklaşmalarını istiyoruz. Zaten bu tür hayvanları anneleri sadece 2 saat kadar yalnız bırakabiliyor. ya insan ya da yırtıcı gördüğü zaman onları yavrularından uzaklaştırmak için veya beslenmek için alandan uzaklaşıyor. Gelip mutlaka yavrusunu alacaktır. Bu hayvanları annelerinden koparmayalım." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı