DÜZCE ALEYNA TİLKİ'DEN 30 BİN KİŞİYE MUHTEŞEM KONSER

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17.'incisi düzenlenen Akçakoca Finduk Festivali'nin 2. gününde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yaklaşık 30 bin kişiye söylediği birbirinden güzel şarkılar ve performansıyla geceye katılanları büyüledi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenen Finduk Festivali'nde sahne aldı. Denizden tekneyle sahneye gelen Tilki orkestra hazirlanirken sahne kenarinda dans etti. Yaklaşık 30 bin kişiye şarkı söyleyen Aleyna Tilki, seslendirdiği şarkılarla geceye katılanları doyasıya eğlendirdi.

Sanatçı Aleyna Tilki, Bariş Manço'nun 'Gül pembe' adlı şarkısını seslendirken o dönemde olmak istediğini söyledi. Sahnede yaklaşık iki saat kalarak seyircileri costurdu. Şarkı söylediği sırada vatandaşlar zaman zaman şarkılarına eşlik etti. Ünlü sanatçı konser sonrasi fanlariyla teknede buluşup fotograf cektirdi. Bir fanatigi Aleyna Tilki'nin bulunduğu tekneye çıkmak istedi. Korumaları uzaklaştırmak isteyince Aleyna Tilki hayranını telefonunu alarak selfi çekip telefonu yeniden hayranına uzattı. Sahnede yaklaşık iki saat kalan sanatçı daha sonra Akçakoca'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA