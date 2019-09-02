Düzce Akçakoca yolu tek şerit

02.09.2019 16:22

Boğaziçi'nde yapımı devam eden Yeşilköy Kavşak projesinin birinci etabı tamamlandı. Düzce-Akçakoca yolu tarafı trafiğe açıldı. Ters istikameti ise trafiğe kapatıldı. Buradaki çalışmalarda kısa süre içerisinde tamamlanacak ve kavşak hizmete girecek.



Boğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Beldemizde yapımı devam eden Yeşilköy Kavşak Projesi nedeniyle D-655 Devlet Karayolunda (Düzce-Akçakoca-Ereğli yolu) trafiğe kapatılan güzergahta asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açılmıştır. Aynı uygulamaları yapmak üzere Ereğli-Akçakoca-Düzce istikameti de trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanılmıştır" denildi.



Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, ilgili yüklenici firma yetkilileri ile yerinde incelemeler yaparak istişarelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA