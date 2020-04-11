DÜZCE Akçakoca'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı Akçakoca'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlar hafta sonu sınırlandırılırken, sahil bandı da güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların gezmesi yasaklandı.

Akçakoca'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlar hafta sonu sınırlandırılırken, sahil bandı da güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların gezmesi yasaklandı.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Akçakoca ilçesine giriş ve çıkışlar gece saat 00.00'dan itibaren sınırlandırdı. Ayrıca, sahil bandı da kapatıldı. Jandarma ve polis ekipleri D-655 Karayolu'nda denetimde bulunurken, çalışanların ve gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkış yapanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı. Yanında evrak ve acil durumu olmayanlar geri çevrildi.

Kaynak: DHA