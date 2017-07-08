Düzce Akçakoca'da Ikinci Plaja Mavi Bayrak

Akçakoca'da ikinci plaja mavi bayrak



DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde mavi bayraklı plaj sayısı ikiye çıktı. Ceneviz Kalesi Plajı'ndan sonra Çuhallı Plajı'na da mavi bayrak verildi.



Çuhallı Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak asma törenine Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada plajdakiler de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, çocukların karne sevinci yaşadığı gibi sevinç yaşadıklarını söyleyerek, "İkinci mavi bayrağımızı aldık. İlkini 1996 yılında Ceneviz Kalesi Plajında aldık. Bu ikincisi. Deniz temiz anlamına gelen mavi bayrağı Çuhallı Plajı'na aldığımız için sevinçliyiz. Bütün kriterlere uygun bir plaj. Diğer plajlarımıza da aynı şekilde mavi bayrak almayı hedefliyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından mavi bayrak göndere çekildi.



Ceneviz Kalesi Plajı'na da 1996 yılından bu yana verilen mavi bayrak bu yıl yine verildi ve törenle bayrak asıldı.