Düzce Akçakoca'da avlanan 3 levrek 2 bin 600 liraya satılacak
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Düzce Akçakoca'da avlanan 3 levrek 2 bin 600 liraya satılacak

12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:32
Düzce Akçakoca'da avlanan 3 levrek 2 bin 600 liraya satılacak

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan toplam 20 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, 2 bin 600 liraya alıcı bekliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan toplam 20 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, 2 bin 600 liraya alıcı bekliyor.

Karadeniz'e açılan trol balıkçılarının ağına, ikisi 7'şer kilogram, biri de 6 kilogram ağırlığında 3 levrek takıldı.

Limana getirilerek tezgaha konulan levrekler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kilosu 130 liradan satışa sunulan levreklerin toplam ederi 2 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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