Düzce Akçakoca'da avlanan 3 levrek 2 bin 600 liraya satılacak
12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:32
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan toplam 20 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, 2 bin 600 liraya alıcı bekliyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan toplam 20 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, 2 bin 600 liraya alıcı bekliyor.
Karadeniz'e açılan trol balıkçılarının ağına, ikisi 7'şer kilogram, biri de 6 kilogram ağırlığında 3 levrek takıldı.
Limana getirilerek tezgaha konulan levrekler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kilosu 130 liradan satışa sunulan levreklerin toplam ederi 2 bin 600 lira olarak hesaplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş