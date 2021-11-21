DÜZCE -AK Parti'li Çelebi: "Türkiye, 1974'teki ihracatını bugün bir günde yapıyor" - Haberler
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DÜZCE -AK Parti'li Çelebi: "Türkiye, 1974'teki ihracatını bugün bir günde yapıyor"

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin 1974'te bir yılda yaptığı ihracatı salgının etkilerine rağmen bugün bir günde yapabildiğini söyledi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin 1974'te bir yılda yaptığı ihracatı salgının etkilerine rağmen bugün bir günde yapabildiğini söyledi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Düzce'de düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na konuşmacı olarak katılan Çelebi, düzenlediği basın toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem ekonomik hem de siyasi anlamda güçlü olduğunu vurgulayan Çelebi, "Tabi pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomide bir daralma söz konusu olabilir ama Türkiye 1974'te yaptığı ihracatı bir yılda yaparken, aynı ihracat rakamlarını bugün bir günde yapabiliyor." dedi.

Çelebi, genç nüfusa sahip oldukları için salgın sürecinde hiçbir fabrikayı kapatmadıklarını vurgulayarak, "Avrupa'da bunun tam tersi oldu. Nüfus Avrupa ülkelerinde yaşlı olduğu için o tarihlerde kendilerini eve kapattılar. Şu anda ihracat açığımız gittikçe lehimize dönüyor ve ihracat fazlamız oluyor. Gittikçe azalan bir ithalatımız var, bu da cari açığımızı olumlu yönde etkiliyor." diye konuştu.

DÜZCE -AK Parti'li Çelebi: Türkiye, 1974'teki ihracatını bugün bir günde yapıyor

DÜZCE -AK Parti'li Çelebi: Türkiye, 1974'teki ihracatını bugün bir günde yapıyor

DÜZCE -AK Parti'li Çelebi: Türkiye, 1974'teki ihracatını bugün bir günde yapıyor

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