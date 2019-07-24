Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi - Vatandaşlar kararı değerlendirdi
Uğurlu köyünden detaylar Sertan Zobar'ın açıklamaları Ersin Zobar'ın açıklamaları Hikmet Sarıoğlu'nun açıklamaları DÜZCE - Düzce 'afet bölgesi' ilan edilmesine ilişkin selden etkilenen vatandaşlardan açıklamalar.
Uğurlu köyünden detaylar
Sertan Zobar'ın açıklamaları
Ersin Zobar'ın açıklamaları
Hikmet Sarıoğlu'nun açıklamaları DÜZCE - Düzce 'afet bölgesi' ilan edilmesine ilişkin selden etkilenen vatandaşlardan açıklamalar.
Kaynak: AA
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