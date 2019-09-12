Düzce acemi hırsız kameralara yakalandı

12.09.2019 12:29

Acemi hırsız kameralara yakalandı

Düzce'de, bir siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız, motosiklet çaldı. Güvenlik kameralarını sonradan fark eden hırsız yakalanmamak için başını eğse de fark edemediği kameraya yakalandı.

Olay dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız Hüseyin Güdek'e ait park halindeki motosikleti çaldı. Hırsız, motosikleti iterek site dışına çıkardı. Bu arada site içerisindeki yakın kameraları fark eden hırsız yakalanmamak için başını eğdi, ancak sitenin çıkışında bulunan kamerayı fark etmeyince yüzü belli oldu. Sabah motosikletini olduğu yerde göremeyen Hüseyin Güdek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kameralardan kimliği tespit edilen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA