Düzce 2018'de Motor Sporlarına Doyacak

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında Düzce'de spor turizminin gelişmesi kapsamında yapılacak Yakın Karadeniz spor etkinlik takvimi görüşülmek üzere toplantı yapıldı.



Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kaymakamlar ve Motor Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Nedim Akülke ve ilgili daire amirleri katıldı.



Yakın Karadeniz Baja Rallisi 2018 yılında Düzce'de 3. kez düzenlenecek. 03 - 07 Ekim 2018 tarihleri arasında Düzce ve ilçelerinde organize edilecek rallide ilk kez bisiklet yarışları yapılacak. Bisiklet yarışında, profesyonel ve hobi olarak bisiklet kullananlar buluşacak. Anıtpark'tan start alacak bisikletliler 2 gün boyunca Düzce'nin doğal güzellikleri içinde pedal çevirecek.



Ayrıca toplantıda Düzce'de 4.sü yapılacak olan Türkiye Enduro Şampiyonasının ayrıntıları görüşüldü. Yine 2018 yılı içinde 4. kez Kaynaşlı Motor sporları merkezinde yapılacak olan Türkiye Motokros şampiyonası ve 3. kez yapılacak olan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası da toplantıda görüşüldü. Bu organizasyonların tarihleri daha sonra kamuoyuna açıklanacak. - DÜZCE