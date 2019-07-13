DÜZCE 20 yıldır mola veren kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor

20 yıldır mola veren kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyoncuların mola verdiği lokantayı işleten Abdullah Çıkman, 20 yıldır lokantasına gelen kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor.

D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkii Ankara istikametinde kamyoncuların uğrak yeri haline gelen bir lokantayı işleten Abdullah Çıkman, lokantaya gelen kamyoncuların fotoğraflarını biriktirmeye başladı. Çıkman, 20 yıldır kamyonculardan fotoğraf alan ve 'Yolların ustaları' ismini koyduğu panoda fotoğrafları sergiliyor. Lokantanın duvarlarında yer alan panoda yüzlerce fotoğraf yer alıyor.

Abdullah Çıkman kamyoncuların fotoğraflarını panoya astıklarını belirterek, 'Bu fotoğraflar yaklaşık 20 yıldan bu yana burada var. Buradan gelip geçen kamyoncularımız fotoğraflarını astılar. Buda bizim için avantaja dönüştü. Şöyle ki bundan 20 sene önce fotoğrafı asmış olan kamyoncularımız, yolların ustası olan şoförlerimizden vefat edenler var. Buraya çocukları, torunları geliyor. Bu resimler onların buraya uğramalarına vesile oluyor.ö dedi.

Kaynak: DHA