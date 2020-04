DÜZCE 1 aydır her hafta 50 litre sütü sağlıkçılara getiriyorlar 1 aydır her hafta 50 litre sütü sağlıkçılara getiriyorlarDÜZCE'nin Gölormanı Köyü'nde oturan vatandaşlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 1 aydır her hafta sağlıkçılar verilmesi için 50 litre sütü Atatürk Devlet Hastanesi'ne getiriyor.

1 aydır her hafta 50 litre sütü sağlıkçılara getiriyorlar DÜZCE'nin Gölormanı Köyü'nde oturan vatandaşlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 1 aydır her hafta sağlıkçılar verilmesi için 50 litre sütü Atatürk Devlet Hastanesi'ne getiriyor. Düzce'nin Gölormanı Köyü'nde oturan Mensur Kılıç hem kendi ürettiği hem de köylülerden topladığı sütleri koronavirüs salgınına karşın en önemli mücadeleyi veren sağlık çalışanlarına getiriyor. Her hafta pazar günü 50 litre süt Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakılıyor. Sağlık çalışanları da devlet hastanesi kantinine bırakılan sütleri yaptıkları liste sayesinde sırayla alarak evlerine götürüyor. Sütleri acil servise bırakan Sadullah Kılıç, ?Bu salgınla mücadelede en ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarına bizimde bir yardımımız olsun, çorbada tuzumuz bulunsun diye süt getirmeye karar verdik. Benim ağabeyimin hayvanları var. Ağabeyim hayvanlara bakıyor, o hazırlıyor bende sadece getiriyorum. Doktorlara, sağlık çalışanlarına bir faydamız olsun diye elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Salgın başladığından bu yana her pazar günü saat 10.00'da getiriyorum.? dedi. Kaynak: DHA