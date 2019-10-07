Düzc'de asfaltlama çalışmaları

07.10.2019 12:42

Düzce Belediyesi, daha önce geçici çözüm olarak parke taş ile kapatılan çukurlara sıcak asfalt uygulaması yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış ayları öncesinde asfalt çalışması yaptığı belirtildi.

Kuyumcuzade Bulvarı, Kervan Kavşağı ve Bolu Caddesi gibi sık kullanılan güzergahlarda başlayan çalışmaların hafta sonu da sürdüğü aktarılan açıklamada, şehir merkezinde geçici çözüm olarak uygulanan parke taş uygulamasının artık kullanılmayacağı, belediye sorumluluğu altında bulunan yollarda tek bir çukurun kalmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA