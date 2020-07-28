Düzbağ Projesi'yle Gaziantep'in su kalitesi 4 kat arttı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi sayesinde kentteki ham suyun kalitesinin 4 kat arttığını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi sayesinde kentteki ham suyun kalitesinin 4 kat arttığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan Türkiye'nin içme suyu alanında Melen'den sonra en büyük yatırımı Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin suyu, şehir merkezindeki Hacıbaba Su Deposi'ndan kente pompalandı.

Söz konusu su deposunu ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düzbağ Projesi'nin başkanlık kariyerinin en önemli projesi olduğunu söyledi.

Gaziantep'in su ihtiyacının 2050'ya kadar karşılayacak olan projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Projeyi tamamlamış olarak buradayız. Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden, 2.6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı, isale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5.6 metre çapında tünele sahip bir projeden bahsediyoruz. Bugün, ham su kalitesi 4 kat daha iyileşmiş bir durumda. Su sorunu olmayan suyu yöneten bir şehir olarak toplumun huzurundayız. Dönemimizde yaptığımız en iyi ve belki de başkanlık kariyerimin en önemli projesi Düzbağ Projesi'dir."

Kaynak: AA