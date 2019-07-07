Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu

Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu

Diyarbakır'da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri'ne uçma görüntüleri şehir polis kamerasına yansıdı.

Düz yolda ilerleyen araç Dicle Nehri'ne uçtu

Diyarbakır'da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri'ne uçma görüntüleri şehir polis kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, köprü üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın, ağaçların arasından nehre uçma görüntüleri bölgede bulunan şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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