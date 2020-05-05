Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar
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Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar

Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar
05.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:57

Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar Araçları çalıp, parçalayarak satmaya çalıştıklarını itiraf eden iki şüpheli tutuklandı Adana'da 2 kişi hafif ticari aracı düz kontak yöntemiyle çalmaya çalışırken devriye atan polislere suçüstü yakalandı.

Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar

Araçları çalıp, parçalayarak satmaya çalıştıklarını itiraf eden iki şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da 2 kişi hafif ticari aracı düz kontak yöntemiyle çalmaya çalışırken devriye atan polislere suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi sokakta bulunan bir hafif ticari aracın camını kırarak içine girdi. Şüphelilerden biri düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırdı. Hızlıca olay yerinden kaçmaya çalışan 2 kişi manevra yapamayınca sokaktaki diğer araçlara çarptı.

Bu sırada sokakta devriye görevinde bulunan polis ekipleri şüphelileri görüp 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına rağmen kaçan şüphelilerden Erdal M. olay yerinde yakalanırken, kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Mustafa K. ise diğer sokakta yakalandı.

Emniyetteki sorgularında araçları çalıp, parçalayarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıklarını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan kaydı bulunan Mustafa K. ile Erdal M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar

Kaynak: İHA

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