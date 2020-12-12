Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
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Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu

12.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:00
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu

Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu.

Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu.

Lojistik şirketinde şoför olarak çalışan Hüseyin Biçer, 34 UL 3630 plakalı atık taşıma kamyonunu evinin yakınına park etti.

Kimlikleri tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce park halindeyken çalınan kamyon, polis ekiplerince, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi'nde tarlada devrilmiş halde bulundu.

Bölgede sağlık ekipleriyle yapılan aramada yaralı kimseye rastlanmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapısında kan izleri bulunan kamyon ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı.

Olay yerine gelen sürücü Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı evinin yakınında park ettiğini, kapıları kilitleyip eve gittiğini belirterek, "Polisler arayınca aracın çalındığını öğrendik. Çalan kişi burada kaza yapmış. Polis, şirketi aramış, öyle haberimiz oldu. Kamyon bir yerde, dorsesi ayrı yerde." dedi.

Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu
Eskişehir'de park halindeyken çalınan kamyon tarlada devrilmiş halde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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