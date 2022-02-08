ADANA-DÜZ KONTAK YAPILAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇALAN 3 KİŞİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da düz kontak yapılarak çalıştırılan otomobil ile çaldıkları motosikleti aracaya yükleyen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Ön plakası sökülen, arka plakası ise kırmızı bez ile kapatılan otomobilin çalıntı olup, olmadığı araştırılıyor.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçezinde ön plakası sökülmüş, arka plakası ise kırmızı bir bez ile gizlenen otomobilde sağ arka kapısı açı şekilde motosiklet taşındığını görenler, durumu polise bildirdi. Otomobilin gidiş güzergahlarında önlem alan devriye ekipleri, aracı Döşeme Mahallesi Valilik yakınlarında tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.