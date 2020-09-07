'Düz kontak' ile çöp kamyonunu çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Düz kontak' ile çöp kamyonunu çalan şüpheli yakalandı

SAMSUN'da, temizlik şirketine ait çöp kamyonunu park halindeyken, düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çalan Erman Bayındır (35), yakalandı.

'Düz kontak' ile çöp kamyonunu çalan şüpheli yakalandı
07.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:29

SAMSUN'da, temizlik şirketine ait çöp kamyonunu park halindeyken, düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çalan Erman Bayındır (35), yakalandı. 

Olay, dün gece, Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Erman Bayındır, temizlik şirketine ait park halindeki çöp kamyonunu düz kontak yöntemiyle çalıştırdı. Bayındır, çaldığı kamyonla kaçarken, işçilerin hırsızlık olayını fark etmesiyle durum polise bildirildi. Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu Bayındır, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Bayındır'ın, polise verdiği ifadede, alkollü olduğunu ve hırsızlığı neden yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Erman Bayındır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan çöp kamyonu ise şirket yetkililerine teslim edildi. ?


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Demet Şener Deniz Akkaya Birce Akalay
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Eddie Newton Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Fransa Akdeniz
Şu an buradasınız: 'Düz kontak' ile çöp kamyonunu çalan şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 14:28:46. #1.14#
title