Duyurularbaşkent Parklarında Spor Başlıyor
Başkent Parklarında Spor BaşlıyorSosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü 7. 30 - 11. 00 saatleri arasında 20 parkta spor faaliyetleri yapılacaktır .
Başkent Parklarında Spor BaşlıyorSosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü 7. 30 - 11. 00 saatleri arasında 20 parkta spor faaliyetleri yapılacaktır . Tüm vatandaşlarımız davetlidir. YENİMAHALLE BÖLGESİ PARKLARI
Kaynak: Habermetre