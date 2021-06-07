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Duyurularbaşkent Parklarında Spor Başlıyor

Duyurularbaşkent Parklarında Spor Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkent Parklarında Spor BaşlıyorSosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü 7. 30 - 11. 00 saatleri arasında 20 parkta spor faaliyetleri yapılacaktır .

Başkent Parklarında Spor BaşlıyorSosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü 7. 30 - 11. 00 saatleri arasında 20 parkta spor faaliyetleri yapılacaktır . Tüm vatandaşlarımız davetlidir. YENİMAHALLE BÖLGESİ PARKLARI

Kaynak: Habermetre

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