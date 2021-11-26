DuyurularBASIN AÇIKLAMASI - 26.11.2021

BASIN AÇIKLAMASI - 26. 11. 2021BASIN AÇIKLAMASI Bazı sosyal medya hesaplarından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için ayırdığı bütçe hakkında "yarı yarıya düşürüldü" ifadeleri kullanılarak paylaşımlarda bulunulmuştur. Belediyemizin can dostlarımız için yaptığı harcamalar tek bir kalemden değil farklı kalemler ve birimlerden yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Belediyemiz tarafından 2021 yılında sahipsiz sokak hayvanları için toplamda 26 milyon 610 bin TL bütçe ayrılmış, yıl içindeki ek bütçeler ile yapılan harcamalar 41 milyon 91 bin TL'ye ulaşmıştır. 2022 yılında ise toplamda 31 milyon 675 bin TL bütçe ayrılmış olup, yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bu bütçeye ek ödemeler yapılacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında, bütçenin "yarı yarıya düşürülmesi" söz konusu değildir. ABB olarak can dostlarımız için başta Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere birçok yeni projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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