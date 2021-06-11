Duyurularankaralı Esnafa Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara
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Duyurularankaralı Esnafa Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara

Duyurularankaralı Esnafa Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara
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ANKARALI ESNAFA DESTEK OLACAK SOSYAL BİR PROJE: LEZZET ANKARAANKARALI ESNAFA DESTEK OLACAK SOSYAL BİR PROJE: LEZZET ANKARAPandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında, ülkemizde ve kentimizde en çok etkilenen sektörler arasında restoran/kafe işletmeleri üst sıralarda yer almaktadır.

ANKARALI ESNAFA DESTEK OLACAK SOSYAL BİR PROJE: LEZZET ANKARAANKARALI ESNAFA DESTEK OLACAK SOSYAL BİR PROJE: LEZZET ANKARAPandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında, ülkemizde ve kentimizde en çok etkilenen sektörler arasında restoran/kafe işletmeleri üst sıralarda yer almaktadır. İki yıl boyunca esnafımızın dükkanları kapalı kalmış, ciroları düşmüş; işletmeler iş yapamaz hale gelmiştir. Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ'ın duyurusunu yaptığı "Lezzet Ankara" uygulaması, tamamen sosyal bir uygulamadır. Daha önce vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla düzenlediğimiz diğer kampanya ve uygulamalardan farksızdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugüne dek defalarca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile destek vermek isteyen hayırsever vatandaşımızı buluşturacak kampanya ve desteklere imza atmıştır. Lezzet Ankara uygulaması da aynı şekilde vatandaşlarımız ile esnafımızın doğrudan ve %0 komisyonla buluşmasını hedeflemektedir. Amacımız kapanma döneminde işleri azalan ve bitme noktasına gelen esnafımıza can suyu ve destek olmaktır. Yapımı süren uygulama asla kar elde etme amacı gütmemektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu desteği kapsamında hiçbir kurum ve kuruluşla ticari işbirliği yapmamış olup uygulama TAMAMEN KENDİ KAYNAKLARIMIZLA, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDA GÖREVLİ EKİBİMİZİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIYLAhazırlanmakta ve Belediyemizin bütçesinden ek bir masraf yapılmamaktadır. Projenin mobil uygulamaları da hazırlanmakta olup vatandaşlarımız siparişlerini internet sitesi, Başkent Mobil ve yakında Lezzet Ankara Android ve IOS uygulaması üzerinden verebileceklerdir. İş Yeri Kaydı Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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