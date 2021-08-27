DuyurularAfet Gönüllüleri Eğitim Programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DuyurularAfet Gönüllüleri Eğitim Programı

DuyurularAfet Gönüllüleri Eğitim Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi BaşkanlığıAfet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube MüdürlüğüDUYURU2021 yılı "Afet Gönüllüleri Eğitim Programı"1 Eylül - 22 Eylül 2021 tarihlerinde AFAD (Ankara Bölge Başkanlığı'nda) yapılacaktır.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi BaşkanlığıAfet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube MüdürlüğüDUYURU2021 yılı "Afet Gönüllüleri Eğitim Programı"1 Eylül - 22 Eylül 2021 tarihlerinde AFAD (Ankara Bölge Başkanlığı'nda) yapılacaktır. Eğitim programına 6 grup halinde katılım sağlanacaktır. Ek listede isimleri olan katılımcıların aşağıda belirtilen eğitim konularına katılımı zorunludur. Eğitim konuları; Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri, Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri, Tahliye LojistikEğitimleri olarak belirlenmiştir. NOT: Eğitim programı Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İstanbul Yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 290 Yenimahalle adresinde yapılacaktır. Eğitim programına katılacak gönüllüler sabah saat 08: 30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Hipodrom Caddesi No: 5 Merkez Bina önünde bulunan servisten yararlanabilecektir. Gönüllü katılımcı yukarıda belirtilen ilgili adrese şahsi araçlarıyla gidebilir. Eğitimler 09: 30 ile 16: 00 saatleri arasında tamamlanacaktır. Katılımcı isimleri AFAD Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Eğitim katılım belgesi alanlar Belediyemiz Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne katılım belgelerini kayıt yaptırmaları zorunludur.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Cristiano Erol Bulut Arda Turan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DuyurularAfet Gönüllüleri Eğitim Programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:42:40. #1.15#

title