DuyurularAfet Gönüllüleri Eğitim Programı

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi BaşkanlığıAfet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube MüdürlüğüDUYURU2021 yılı "Afet Gönüllüleri Eğitim Programı"1 Eylül - 22 Eylül 2021 tarihlerinde AFAD (Ankara Bölge Başkanlığı'nda) yapılacaktır. Eğitim programına 6 grup halinde katılım sağlanacaktır. Ek listede isimleri olan katılımcıların aşağıda belirtilen eğitim konularına katılımı zorunludur. Eğitim konuları; Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri, Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri, Tahliye LojistikEğitimleri olarak belirlenmiştir. NOT: Eğitim programı Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İstanbul Yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 290 Yenimahalle adresinde yapılacaktır. Eğitim programına katılacak gönüllüler sabah saat 08: 30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Hipodrom Caddesi No: 5 Merkez Bina önünde bulunan servisten yararlanabilecektir. Gönüllü katılımcı yukarıda belirtilen ilgili adrese şahsi araçlarıyla gidebilir. Eğitimler 09: 30 ile 16: 00 saatleri arasında tamamlanacaktır. Katılımcı isimleri AFAD Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Eğitim katılım belgesi alanlar Belediyemiz Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne katılım belgelerini kayıt yaptırmaları zorunludur.

