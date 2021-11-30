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Duyurular3 Aralık Dünya Engelliler Günü

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Duyurular3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİK PROGRAMI10: 00 : Kokteyl- Engelli Üyelerin Resim Sergisi -Engelli Yazarların İmza Etkinliği10: 30 : Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal MarşıMehter Gösterisi Açılış ve Konuşmalar11: 00 : Engelli Üyelerin Gösterileri Pandomim,...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİK PROGRAMI10: 00 : Kokteyl- Engelli Üyelerin Resim Sergisi -Engelli Yazarların İmza Etkinliği10: 30 : Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal MarşıMehter Gösterisi Açılış ve Konuşmalar11: 00 : Engelli Üyelerin Gösterileri Pandomim, Halk Oyunları, Müzikli Gösteri Grupları11: 45 : Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtımı12: 00 : KapanışTarih : 03 ARALIK 2021 CUMASaat : 10: 00 - 12: 00Yer : GENÇLİK PARKI - NECİP FAZIL SALONU

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