Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi
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Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi

Duyurular2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Takvimi
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav TakvimiSınava girmeye hak kazanan adaylar; İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.

2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav TakvimiSınava girmeye hak kazanan adaylar; İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır. Sınava gelirken 'ni başvuru sayfasından temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb. ) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır. Sınav yeri ve uygulama bölümüne ilişkin parkur " adresimizde yayınlanmıştır. Sınav Giriş Belgesi ›

Kaynak: Habermetre

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