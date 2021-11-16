Duyurular2021 Yılı İtfaiye Eri Alımı Sınav Tarihleri

2021 Yılı İtfaiye Eri Alımı Sınav TarihleriSınava girmeye hak kazanan adaylar; İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır. Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini başvuru sayfasından temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb. ) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır. Sınavın uygulama bölümüne ilişkin parkuradresimizde yayınlanmış olup araç kullanımı ve sportif dayanıklılık şeklinde yapılacaktır. İlan Olunur.

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