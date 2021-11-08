Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)
Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 05'de ilimizde bulunan bütün sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır.
Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 05'de ilimizde bulunan bütün sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet