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Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)

Habermetre - Haberler | Toplum
Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)

Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 05'de ilimizde bulunan bütün sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır.

Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Duyuru (Sirenlerin Çaldırılması)Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 05'de ilimizde bulunan bütün sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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