"Duyu Market" Hakkında Merak Edilenleri Açıkladı

Resmi web sitesi üzerinden çocukluk dönemi gelişimine ilişkin eğitim materyalleri satışı yapan Duyu Market Platformu, son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor. Platformun kurucusu ve başkanı Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Figen Şen Kösem, Duyu Market hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Platformun ürün yelpazesinden kuruluş sürecine kadar tüm detayları aktaran Kösem; Duyu Market'in hedeflerini de anlattı.

"2007'den Beri Faaliyetlerimizi Sürdürüyoruz"

Duyu Market projesinin gelişim ve varoluş sürecine değinen Uzm. Dr. Figen Şen Kösem; "2007'den beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektör içerisinde kalıcı olmaktan daha çok öncü konuma geldik. Duyu Market'in elde ettiği bu başarının arkasında tamamen çocukların ve bebeklerin sağlıklarını ön plana alarak gerçekleştirdiği titiz çalışmalar bulunuyor. Uzmanlarımız, geniş yelpazeli ürünlerimizi en iyi şekilde denetliyor ve çocukların en verimli şekilde gelişim dönemlerini geçirebilmelerini sağlayacak materyalleri tercih ediyor." sözleriyle Duyu Market platformunun kuruluş sürecine açıklık getirdi.

"Çocukluk Dönemi Gelişiminde Oyuncaklar, En Eğitici Ürün Grubu İçerisinde"

Platform üzerinde satışa sunulan ürünler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Kösem; "Bireylerin dünyayı anlama çabaları bebeklik döneminde başlıyor. Bebeklik döneminin tamamlanmasıyla birlikte çocukluğa geçiş evresinde ise çevreyi, eşyayı, canlıları, nesneleri ve çeşitli kişisel becerilerini tamamlamak isteyen bebek, oldukça gelişime açık bir yapıya sahip oluyor. Uzun bir sürece yayınlan bu döneme biz, çocukluk dönemi gelişim evresi diyoruz. Çocukluk dönemi gelişiminde oyuncaklar en eğitici ürün grubu içerisinde yer alıyor. Biz de bu bilinçle hareket edere ürün çeşitliliğimizi en yüksek düzeyde tutarak her yaş grubundan çocuğa hitap edebilecek eğitici oyuncak ve materyal alternatifi sunuyoruz." şeklinde açıklamalar yaparak Duyu Market platformunun sahip olduğu hassasiyetlerin üzerinde durdu. Ayrıca Duyu Market'in içerisinde bulunduğu konumu da değerlendiren Dr. Kösem açıklamalarında; "Şu anda eğitim materyalleri ve eğitici oyuncaklar alanında Türkiye'nin öncü ve lider markalarından biriyiz. Yurt içi ve yurt dışından çocukların gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri her türden ürünü temin ediyoruz." İfadelerine de yer verdi.

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