"Duygusal İyileştirme Sohbetleri" kapsamında bir araya gelindi

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye iş birliği ile uygulanan 'Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi' kapsamında ve "Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) desteği ile hazırlanan "Duygusal İyileştirme Sohbetlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pandemi sürecinden en çok etkilenen...

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye iş birliği ile uygulanan 'Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi' kapsamında ve "Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) desteği ile hazırlanan "Duygusal İyileştirme Sohbetlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pandemi sürecinden en çok etkilenen ve özel eğitime gereksinim duyan çocukların ailelerine psiko-sosyal destek vermek amacıyla bir araya gelindi.

Seminere Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Elif Nur Özmert, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmihan Artan, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Okulunda görevli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanı Ramazan Kuruçay, Müzisyen ve aynı zamanda beden, nefes eğitmeni Sonat Bağcan konuşmacı olarak yer aldı.

"50 EBEVEYN KATILIM GÖSTERDİ"

Şanlıurfa Suruç ilçesinde eğitim gören ve özel gereksinim duyan çocukların aileleri ile bir araya gelinen çevrim içi seminerde, ailelerin bilgi edinmeye en çok ihtiyaç duyduğu konular hakkında konuşuldu.

Seminere anne ve babalardan oluşan 50 ebeveyn katılım gösterdi. Bu kapsamda, pandemi sürecinin etkileri ve sürecin getirdiği kaygı artışları dikkate alınarak, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarda duygusal dayanıklılığın arttırılması, çocuklar için duygusal ihmal ve istismar, engelli hakları ve bu konu ile ilgili devlet destekleri konularında katılımcılar bilgilendirildi ve ailelerin soruları yanıtlandı. Seminer sonunda aileler için beden ve nefes ile rahatlama pratikleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı