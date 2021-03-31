"Duygusal İyileştirme Sohbetleri" kapsamında bir araya gelindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Duygusal İyileştirme Sohbetleri" kapsamında bir araya gelindi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Duygusal İyileştirme Sohbetleri' kapsamında bir araya gelindi

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye iş birliği ile uygulanan 'Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi' kapsamında ve "Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) desteği ile hazırlanan "Duygusal İyileştirme Sohbetlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pandemi sürecinden en çok etkilenen...

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye iş birliği ile uygulanan 'Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi' kapsamında ve "Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) desteği ile  hazırlanan "Duygusal İyileştirme Sohbetlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pandemi sürecinden en çok etkilenen ve özel eğitime gereksinim duyan çocukların ailelerine psiko-sosyal destek vermek amacıyla bir araya gelindi.  

Seminere Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Elif Nur Özmert, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmihan Artan, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Okulunda görevli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanı Ramazan Kuruçay, Müzisyen ve aynı zamanda beden, nefes eğitmeni Sonat Bağcan konuşmacı olarak yer aldı. 

"50 EBEVEYN KATILIM GÖSTERDİ"

Şanlıurfa Suruç ilçesinde eğitim gören ve özel gereksinim duyan çocukların aileleri ile bir araya gelinen çevrim içi seminerde, ailelerin bilgi edinmeye en çok ihtiyaç duyduğu konular hakkında konuşuldu.

Seminere anne ve babalardan oluşan 50 ebeveyn katılım gösterdi. Bu kapsamda, pandemi sürecinin etkileri ve sürecin getirdiği kaygı artışları dikkate alınarak, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarda duygusal dayanıklılığın arttırılması, çocuklar için duygusal ihmal ve istismar, engelli hakları ve bu konu ile ilgili devlet destekleri konularında katılımcılar bilgilendirildi ve ailelerin soruları yanıtlandı. Seminer sonunda aileler için beden ve nefes ile rahatlama pratikleri gerçekleştirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Duygusal İyileştirme Sohbetleri" kapsamında bir araya gelindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:10:26. #1.16#
title