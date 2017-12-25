Duygusal Boğa "Ferdinand" Tüm Kitapçılarda

Kardeşlerinden, akranlarından farklı bir boğa olan Ferdinand, birileriyle dövüşmek yerine mantar ağacının altında oturup çok sevdiği çiçekleri koklamayı seviyor ve romantikliği, entelektüelliği ile ezberleri bozuyor.

Boğa "Ferdinand"ın kısacık ancak farklı öyküsüyle çok şey anlatan bu kitap Türkiye'de Pena Yayınları tarafından raflarda yerini alıyor. 1930'larda basılıp binlerce adet satılmış, Munro Leaf imzalı çocuk kitabından yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan eğlenceli animasyon 22 Aralık'dan itibaren beyazperde de olacak.