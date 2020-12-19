Duygun Yarsuvat, yoğun bakıma alındı
19.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:30
Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. 1 haftadır hastanede korona virüs tedavisi gören Yarsuvat'ın entübe edildiği belirtildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevi yapmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı