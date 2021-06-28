Duygu Yüksel Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atanmış...
Duygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDuygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Duygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDuygu YÜKSEL Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
Kaynak: Habermetre