Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok
Vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayanlara Büyükşehir Zabıtası geçit vermiyor.
KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'de yaşayan vatandaşların huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşları kandıran şahıslara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda ana arter caddelerde ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dilenen şahıslara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.
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