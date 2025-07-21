Duygu Özdin öldü mü, neden öldü?

Duygu Özdin öldü mü, neden öldü?
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İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. Duygu Özdin öldü mü, neden öldü?

Genç yaşta hayata veda eden Özdin'in vefatı, başta ailesi olmak üzere memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde büyük bir üzüntüye neden oldu. Duygu Özdin öldü mü, neden öldü?

DUYGU ÖZDİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Özdin'in vefatı, başta ailesi olmak üzere memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde büyük bir üzüntüye neden oldu.

FENERBAHÇE'YE DUYDUĞU SEVGİYLE HATIRLANACAK

Kanserle mücadelesi boyunca sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Duygu Özdin, Fenerbahçe sevgisini de yansıtmıştı. Kulübe duyduğu bağlılığı, "Ben de kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?" şeklindeki duygusal mesajıyla gözler önüne sermişti. Bu umut dolu paylaşımı, onu tanıyan herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktı.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Aslen Ulukışla Köyü nüfusuna kayıtlı olan Duygu Özdin'in cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri, genç yaşta hayatını kaybeden Duygu'yu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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